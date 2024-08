Lyon : une exposition d’art en Lego dès le 12 septembre

À partir du 12 septembre prochain, le Grand Hôtel-Dieu de Lyon va accueillir l'exposition LEGO® The Art of the Brick. Imaginée par l'artiste Nathan Sawaya, cette exposition est composée d'une centaines d'oeuvres d'art qui ont nécessité l'utilisation d'un million de briques. L'exposition est déjà passée pars Paris, New-York, Shangai ou encore Bruxelles. La billetterie est ouverte depuis le 30 juillet, l'entrée est à 13,90 euros pour les adultes, 10,90 euros pour les enfants et gratuit pour les moins de 4 ans.