Mâcon : plusieurs affrontements violents ont eu lieu dans le quartier des Saugeraies

Une nuit d'affrontements violents a secoué le quartier des Saugeraies à Mâcon, où trois bâtiments publics et sept véhicules ont été incendiés. Les autorités évoquent des tensions liées au narcotrafic, dénonçant une tentative d’intimidation. Un homme de 19 ans a été interpellé, et le calme est revenu vers 3 heures du matin. Hier soir, la police nationale a renforcé la sécurité avec 37 CRS, des policiers de la BAC, des brigades de nuit et des gendarmes. Le préfet et le maire ont exprimé leur volonté de rétablir l'ordre, soulignant que des avancées seraient attendues dans les jours à venir. 32 sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour faire face à la situation.

EP