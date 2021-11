Marseille : appel aux donneurs de toutes origines pour sensibiliser aux sangs rares

Entamée lundi, l’Établissement français du sang a lancé une campagne de sensibiliation aux sangs rares qui se terminera ce dimanche.

Le sang rare est un enjeu de santé publique et les donneurs d’origine africaine et antillaise, plus susceptibles de disposer d’un sang rare dans notre pays, sont concernées par cette campagne.

Un panel de différents groupes sanguins est particulièrement recherché pour la transfusion en France car avoir une diversité des donneurs, qui reflète celle des patients, est indispensable afin de soigner efficacement et de pouvoir prendre en charge n’importe quel patient.