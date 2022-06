Marseille : des milliers de foyers privés d’électricité

Ce mardi 21 juin au matin, une importante panne d’électricité a privé près de 10 000 foyers de la cité phocéenne de courant.

Le 11e arrondissement de Marseille a été le plus touché mais le 10e, le 12e et une partie des 8e et 9e arrondissements ont aussi été impactés par cette panne.



Selon La Provence, cette coupure est due à plusieurs incidents techniques. Les interventions d’Enedis ont permis de résoudre rapidement le problème.