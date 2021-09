Marseille : la fête du vent va souffler ses 35 bougies ce week-end

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, la « Fête du vent », le festival international du cerf-volant de Marseille, va effectuer son retour sur les plages du Prado de 10h à 17h30.

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée au sein de la cité phocéenne est reconnue en France et en Europe et existe depuis 35 ans maintenant. Chaque année, celui-ci accueille entre 70 000 et 100 000 visiteurs en provenance de chacun des 38 pays invités.

Les cerfs-volants qui vont flotter dans le ciel marseillais ce week-end seront tenus par certains des plus grands champions de cerf-volant acrobatique de la planète : la Française Marjorie Truchet, triple championne de France, les Italiens Laura Mastronauro et Eddy Angelino, seul personne au monde capable de pilote quatre cerf-volants acrobatiques, et le Néerlandais Stephen Versteegh, champion d’Europe de la discipline.