Marseille : la procession de Saint-Pierre débutera ce 3 septembre

Ce rendez-vous annuel réunit les associations, les pèlerins, les pêcheurs et les habitants de l’Estaque et du bassin de Séon. La procession de Saint-Pierre, fixée au premier samedi de septembre, se déroulera ce 3 du mois à partir de 9h30.

Au programme :

9 h 30 : départ depuis la place de l’Église de l’Estaque dans le 6e arrondissement de Marseille en compagnie des jouteurs de la Fine lance estaquéenne, suivi de la messe et d’un apéritif.

11 h 30 : bénédiction des bateaux en mer avec le prêtre Gabriel et la statue du saint.

Le rituel est censé protéger les pêcheurs et garantir une pêche fructueuse. Alors que le nombre de bénévoles diminue de plus en plus, le comité des fêtes et le CIQ de l’Estaque, en collaboration avec la société de joutes, les associations folkloriques et la paroisse, réussissent toujours à maintenir l’évènement.