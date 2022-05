Marseille : le marché d’été fait son retour sur le Vieux-Port

C’est le grand retour du marché d’été de Marseille ! Jusqu’au 25 septembre, 40 cabanons sont installés sur le quai des Belges, sur le Vieux-Port.

Marseillais et touristes pourront redécouvrir le savoir-faire des artisans et commerçants du territoire provençal, avec plusieurs produits locaux mis à l’honneur, notamment la lavande, les nappes provençales, les célèbres savons de Marseille…

Ce marché d’été de Marseille est ouvert tous les jours de 10h à 19h et les vendredis et samedis de 10h à 20h en mai, juin et septembre.

Il sera ouvert de 10h à 20h les dimanches, lundis, mardis et mercredis et de 10h à 22h les jeudis, vendredis et samedis pour les mois de juillet et août.