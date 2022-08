Marseille : plusieurs producteurs accusés de “franciser” leurs fruits et légumes

La préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué mardi que sept procédures judiciaires allaient être ouvertes pour “pratiques trompeuses” suite à un contrôle effectué sur un marché de Marseille, où plusieurs producteurs, présentant leurs produits comme “Made in France”, sont suspectés de franciser leur fruits et légumes provenant de l’étranger.

Ces derniers se sont en effet montrés incapables de justifier la provenance de leurs fruits et légumes, pourtant vendus comme produits sur le sol français, lors d’un contrôle inopiné opéré par des agents de la concurrence et de la répression des fraudes sur un marché entre producteurs de Marseille, rapporte l’AFP. Certains auraient même délibérément abandonné leur marchandise sur place.

Au total, quelque 4,5 tonnes de tomates, courgettes, poivrons et autres fruits et légumes provenant vraisemblablement de l’étranger bien que présentés comme “fabriqués en France” ont été délaissés et seront redistribués dans le circuit de l’aide alimentaire.