Marseille : un an de prison avec sursis pour une mère violente avec ses enfants

Une maman de deux enfants âgés de 4 et 7 ans a été condamnée à Marseille à un an de prison avec sursis, assorti d’un euro symbolique pour chacune des deux victimes.



Selon La Provence, elle était poursuivie pour des violences sur ses enfants qu’elle brûlait notamment avec des cigarettes, et pour “soustraction à ses obligations parentales” entre les mois de janvier et de septembre 2021.

Les enfants étaient déscolarisés car elle craignait un signalement. De plus, toujours selon le quotidien régional, les enquêteurs qui se sont rendus au domicile familial ont signalé la présence de nombreuses blattes, un frigo hors d’usage, une odeur nauséabonde dans le logement et le manque de produits d’hygiène.

Ils sont aujourd’hui en famille d’accueil.