Marseille : un homme enlevé en pleine rue, des traces de sang retrouvées dans une voiture

Une image choc a été captée hier, en début d’après-midi, par les caméras de vidéosurveillance de la ville de Marseille. Celle de l’enlèvement d’un homme en pleine rue, quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement.

Sur ces images, on y voit les ravisseurs se saisir de la victime et la jeter dans le coffre d’une voiture. Celle-ci a été retrouvée quelques heures plus tard sur un terrain vague, sans personne à son bord mais des traces de sang ont été décelées dans le coffre. Les kidnappeurs et la victime sont activement recherchés.