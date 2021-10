Marseille : une nouvelle amende contre les “guetteurs” mise en place à partir de ce mardi

Suite aux annonces du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en mai dernier, une nouvelle amende forfaitaire délictuelle fait son apparition à partir de ce mardi 19 octobre dans le but de lutter contre les “guetteurs” qui préviennent les trafiquants de drogue dans les cités . Marseille, Rennes, Lille, Reims, Créteil et Foix sont les premières villes où l’expérimentation, qui pourrait être généralisée dans l’Hexagone en 2022, va être menée. Ainsi les “personnes qui occupent les espaces communs à plusieurs empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sureté (portes coupe-feu, extincteurs, systèmes de désenfumage)” ou faisant preuve d’ “occupation illicite d’une partie commune d’immeuble collectif” devront payer 200 euros d’amende (150 euros si paiement instantané ou jusqu’à 450 euros après 45 jours) en cas d’interpellation par les forces de l’ordre.

L’avantage étant de ne plus avoir à passer par la case procès et de sanctionner directement. Mais la mesure ne sera pas applicable aux mineurs, ce qui pose problème puisque, selon Rudy Manna, secrétaire du syndicat Alliance Police 13, sur France 3 PACA, qui affrime que “les guetteurs sont à 99,9 % des mineurs”…