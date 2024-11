Du sport et du foot, après sa nomination pour être l’auteur du plus beau but du mois dernier, Zuriko Davitashvili sera-t-il simplement élu meilleur joueur d’octobre ?

Le Géorgien qui a marqué 5 buts le mois dernier fait face à deux autres poids lourds du championnat, le très bon gardien du LOSC, Lucas Chevalier et l’ailier Bradley Barcola au PSG.

Les votes sont ouverts jusqu’au 8 novembre à minuit.

R.H