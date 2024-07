Mélina Robert-Michon : portrait d’une iséroise devenue une légende nationale

Mélina Robert-Michon, légende du lancer de disque français, incarne la quintessence de la détermination et de la longévité. Cette année, à l’occasion des JO de Paris 2024, Mélina Robert-Michon participera à ses 7ème Jeux olympiques et sera aux côtés de Florent Manaudou en tant que porte-drapeau. Elle a 45 ans et pourtant, sa volonté de réussir ne désemplit pas à l'approche de ces jeux.

Originaire de Voiron dans l’Isère, elle s'est élevée au sommet de son art en façonnant sa carrière d’une main de fer en régnant sur le plan national. Son palmarès international est tout aussi impressionnant puisqu’elle est médaillée d’argent aux Jeux olympique de Rio en 2016, vice-championne mondiale à Moscou en 2013 et 40 fois championne de France entre 1998 et 2024.

C’est une championne, certes, mais c'est aussi une maman engagée pour sa famille, puisque la discobole française met de côté sa carrière professionnelle pour se focaliser sur sa vie privée. En effet, en 2010 et 2018, elle donne naissance à ses deux filles : Elyssa et Enora. Un choix fort de caractère car elle sait mettre en pause sa carrière sportive pour élever ses filles, une année chacune, aux côtés de son compagnon.

Elle partage sa vie avec Loïc Fournet, lui aussi discobole, qui est son coach personnel comme professionnel. A eux deux, ils forment un duo performant et inséparable qui leur permet d’être complémentaires dans les bons moments. Une recette qui leur réussit, puisque aujourd’hui, Mélina est une multiple championne française reconnue dans le monde entier avec un palmarès défiant toute concurrence dans sa discipline.

Cette année, elle a remporté son 40e titre national, un record en France, mais pourtant la Française reste déterminée à continuer de régner sur la discipline. Mélina Robert-Michon va désormais se frotter aux JO 2024, qui se déroulent cet été, où elle a eu l'occasion de porter la flamme olympique il y a quelques semaines à Saint-Chamond, commune proche de Saint-Étienne.

