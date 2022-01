Mercato : l’OM sur la piste de Junior Sambia

L’Olympique de Marseille, qui a déjà recruté Cédric Bakambu et Sead Kolasinac et a vu partir Jordan Amavi et Dario Benedetto, n’en a pas encore fini avec le marché des transferts cet hiver.

Le club phocéen souhaite en effet compléter son effectif du mieux possible alors qu’il sera interdit de recrutement lors de deux prochaines fenêtres du mercato, à l’été 2022 et à l’hiver 2023.

Un profil qui colle aux dispositifs de Sampaoli…

Les dirigeants olympiens explorent donc les pistes potentielles selon les secteurs à combler et au poste de latéral droit, un homme a retenu leur attention. Il s’agit de Junior Sambia, le défenseur de Montpellier. D’après L’Equipe, le joueur de 25 ans intéresse l’OM via son profil et sa situation contractuelle.

En effet, d’un point de vue sportif, le Montpelliérain est capable de jouer sur un côté en défense mais également dans un rôle plus offensif, comme piston. L’idéal pour Jorge Sampaoli, adepte des changements de systèmes et du passage d’une défense à trois ou à quatre.

… et aux finances de l’OM

Et d’un point de vue financier, Sambia arrive en fin de contrat au MHSC et sera libre dès l’été prochain. Ce qui laisse la possibilité à l’OM de tenter de le recruter cet hiver à moindre coût ou de se mettre d’accord dès maintenant avec lui pour une arrivée libre l’été prochain.

Alors que le mercato touche à sa fin, l’OM a jusqu’à lundi pour réaliser un ou deux derniers coups. Car outre la piste Junior Sambia, Marseille étudie la possibilité de recruter l’international espagnol de l’Udinese Gerard Deulofeu. Affaires à suivre…