Mercato : l’OM sur l’international Espagnol Gerard Deulofeu

Selon les informations de la presse italienne, l’Olympique de Marseille s’intéressait à l’ailier de l’Udinese Gerard Deulofeu afin de renforcer son secteur offensif.

L’international espagnol (4 sélections), qui évolue dans le Frioul depuis un an et demi, réalise une belle saison avec le 15e de Serie A, puisqu’il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 20 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

Un prix excessif pour les finances de l’OM

Et le joueur de 27 ans a donc été l’objet d’une approche de la part du club phocéen, qui aurait contacté son agent afin de prendre la température, dans le cadre d’une éventuelle arrivée sur la Cannebière. Mais le joueur formé au FC Barcelone est encore loin de Marseille…

D’après La Gazzetta dello Sport, référence parmi les quotidiens sportifs italiens, Gerard Deulofeu, qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Bianconeri d’Udine, est estimé entre 20 et 25 millions d’euros par ses dirigeants, un montant loin des finances de l’OM. De plus, le quotidien transalpin précise que l’intéressé aurait déjà un objectif : celui de réussir une bonne fin de saison pour retourner en Espagne.