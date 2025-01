Mercato OL : Saïd Benrahma va s’envoler pour l’Arabie Saoudite !

Selon L'Équipe, l'Olympique Lyonnais et le club saoudien de Neom ont conclu un accord ce dimanche pour le transfert de l'international algérien Saïd Benrahma. Le joueur va quitter Lyon et rejoindra l'Arabie Saoudite ce lundi. Les deux clubs ont finalisé leur accord autour d'un transfert de 15 M€, dont 3 M€ de bonus. Auteur d'un seul petit but cette saison, l'international algérien de 29 ans s'envole pour un nouveau défi et quitte Lyon après deux moitiés de saisons passées dans le club, alternant le plus souvent les titularisations et, ces derniers matchs, les entrées en jeu de quelques minutes.

