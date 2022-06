Météo : le bilan est lourd après les violents orages dans plusieurs départements

Un mort et 15 blessés dont deux graves, 15 000 foyers sans électricité, des routes coupées, des maisons inondées ou encore des vignobles détruits, les violents orages qui ont frappé une grande partie de la France dans la nuit de samedi à dimanche ont fait des dégâts considérables. Le point sur les principaux incidents causés par les intempéries.



À Rouen, une femme âgée d’une trentaine d’années a été emportée par l’eau. Elle a été retrouvée morte, coincée sous une voiture au nord de la ville. À Paris, les concerts prévus samedi soir au festival We Love Green ont été annulés en raison des fortes pluies. Plus de 40 000 personnes ont été évacuées. Des orages de grêle se sont également abattus dans plusieurs départements, notamment dans le Puy-de-Dôme, l’Allier et les Landes où les grêlons ont parfois atteint les 7 centimètres de diamètre !



La vigilance orange qui a concerné jusqu’à 65 départements samedi a été levée par Météo France ce dimanche matin. Les orages devraient donc se calmer progressivement dans la journée.