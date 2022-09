Métropole de Lyon : 101 millions d’euros vont être injectés pour protéger l’eau

Ce lundi 5 septembre, la Métropole de Lyon, l’agence de l’eau et une vingtaine de maîtres d’ouvrages ont signé un accord pour préserver l’eau. Un contrat qui s’élève à 101 millions d’euros et dont l’objectif est de préserver la qualité et la quantité de l’eau dans la Métropole de Lyon. Un accompagnement des agriculteurs pour réduire les polluants va aussi être mis en place ainsi qu’une protection et restauration des milieux aquatiques et des zones humides.

Selon le progrès, 130 hectares devraient également être désimperméabilisés d’ici 2024, avec un objectif de 400 hectares en 2026.