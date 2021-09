Métropole de Lyon : 300 millions d’euros en faveur des collèges

Dans un communiqué, la Métropole de Lyon a annoncé sa volonté d’investir 300 millions d’euros dans le but de construire et de rénover (restructurations totales ou partielles, extensions…) plusieurs collèges implantés sur son secteur.

« Les objectifs fixés permettront de répondre aux défis posés par l’évolution démographique du territoire, mais également par l’urgence climatique, en veillant à la qualité environnementale des bâtiments », indique le communiqué.

L’aspect environnemental au cœur du projet

Dans ce cadre, l’accent sera mis sur l’aspect environnemental : « Il s’agit de proposer aux collégiennes et aux collégiens un cadre de qualité propice à leur apprentissage et à leur épanouissement personnel. La Métropole portera une attention toute particulière à la végétalisation et à la désimperméabilisation des cours de collèges qui constitueront un levier fort de sa politique environnementale dans le périmètre éducatif » est-il précisé.

Ce plan d’investissement de 300 millions d’euros sera échelonné sur la période 2020-2026 et les constructions de trois collèges à Villeurbanne, Albigny-sur-Saône et Vénissieux à l’horizon 2026 ont été annoncées.

La qualité de l’alimentation surveillée

En plus de l’aspect environnemental, pour des collèges « rénovés et un environnement apaisé », l’alimentation sera également mise au cœur du projet éducatif. « L’accent est ainsi mis sur la qualité des produits en privilégiant ceux de saison, bio et des sources d’approvisionnement efficientes afin de proposer des repas bon pour la santé, bon pour l’environnement et bon pour le tissu agricole local. »