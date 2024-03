Métropole de Lyon : bilan du dispositif « Ville 30 »

Deux ans après la mise en place du dispositif « ville 30 » sur la quasi-totalité de son territoire, la ville et la métropole de Lyon ont dressé un premier bilan. Pour rappel, plus d’une vingtaine de communes sont passées en zone 30. « On a une baisse de la circulation automobile de 10% sur la Métropole de Lyon et de 17% sur l’hyper-centre », indique Bruno Bernard, président de la Métropole. Les accidents diminue également. Depuis 2019, il y a moins 20% d’accident corporel dans la métropole et moins 35% à Lyon.

Pour parvenir à une baisse des accidents, la ville a également décidé de réaliser des aménagements. « Sur cet axe par exemple, dans la rue Phillipe de Lassalle, une voie de bus a été créé et des chicanes ont été installés afin de réduire la vitesse », explique Grégory Doucet, maire de Lyon.

Des opérations de contrôles routiers fréquents

La police municipale à verbaliser 17 000 automobilistes en 2023. La vitesse est contrôlée sur 2 000 points différents. « Au début, on avait une phase de prévention pour sensibiliser les automobilistes sur la vitesse, mais désormais, on est dans une phase de répression », déclare Stéphane, motocycliste à la police municipale de Lyon. Si un automobiliste est enregistré à 75km/h au lieu de 30, son permis lui sera retiré. En dessous, c’est une verbalisation de 135 euros avec un retrait de deux à trois points.

Avec sa démarche « En vie demain », la Métropole de Lyon a pour objectif de diminuer par deux le nombre de morts et de blessés graves en 2030 et de tendre vers zéro en 2050.

S.R