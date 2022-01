Métropole de Lyon : une aide de 300 000 euros versée à Villeurbanne, capitale de la culture

La Métropole de Lyon annonce ce mardi qu’elle va verser une subvention de 300 000 euros à la Ville de Villeurbanne. Pour la première fois, un label a été décerné par le ministère de la culture : celui de la « capitale française de la culture ».

En effet, la culture va être mise au cœur de la vie des Villeurbannais pendant un an. Plus de 800 évènements culturels auront lieu à Villeurbanne en 2022. Un grand projet que soutient Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon. Il l’explique : « Je félicite encore une fois Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et vice-président à la Métropole de Lyon en charge de la culture, pour avoir décroché ce titre et su mettre sa ville et notre territoire à l’honneur au travers de ce grand projet ».

Cette aide financière de la Métropole vient soutenir les actions engagées par la municipalité de Villeurbanne en faveur de la jeunesse. Notamment par la création de minimixes dans les écoles permettant de faire entrer la culture et la pratique artistique dans les 26 groupes scolaires de la ville.