Monkey Pox : quatre centres de vaccination ouverts dans le Rhône

Pour faire face à "tous les scénarios et à tous les risques", le Premier Ministre démissionnaire Gabriel Attal a annoncé cette semaine la création de 232 sites de vaccination en France, dont quatre dans le département du Rhône, pour lutter contre l'épidémie de mpox.

Selon Le Progrès, ils sont situés au sein des deux Cegidd des Hospices civils de Lyon, à l’hôpital de la Croix-Rousse et à l’hôpital Edouard-Herriot, au centre de santé et de sexualité Le Griffon et au sein du Cegidd de l’hôpital de Villefranche. Pour rappel, depuis le 14 août dernier, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a déclenché une urgence de santé publique internationale face à la circulation active du nouveau variant du mpox.

J'ai tenu hier, comme je l'avais annoncé vendredi dernier, un point de situation sur l'épidémie de #mpox.



Notre système de santé est en état de vigilance maximale. Nous nous tenons prêts à faire face à tous les scénarios et à tous les risques.



A noter que depuis début 2024, 28 cas ont été recensés dans le Rhône, mais aucune contamination avec le nouveau variant (clade Ib) n'est à relevée.