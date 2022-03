Montbrison : la mère mise en examen pour « tentative de meurtre » après l’abandon de son bébé

La femme de 21 ans, qui a reconnu avoir abandonné son bébé dans une poubelle, vendredi matin, rue des Pénitents à Montbrison, a été déferrée devant le parquet de Saint-Étienne lundi après-midi, quelques jours après s’être rendue à la gendarmerie.

Hospitalisée le samedi, puis placée en garde à vue et auditionnée par les enquêteurs, la jeune maman a été mise en examen pour « tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans » et « usage de stupéfiants » et placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de soin et interdiction d’entrer en contact avec son enfant, indique Le Progrès.

Pour rappel, le nouveau-né a été découvert dans une poubelle par une factrice, nu et enfermé dans un sac. Hospitalisé au CHU Nord de Saint-Priest-en-Jarez, l’enfant est en bonne santé. Une ordonnance de placement provisoire a été faite et un juge des enfants a été saisi.