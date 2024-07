Montbrison : une nouvelle salle dans la gendarmerie pour auditionner les enfants

Une nouvelle salle a été ouverte dans la gendarmerie de Montbrison qui a pour but d'accueillir les auditions des enfants et des mineurs qui pourraient être victimes de violences. L'idée était de proposer une salle à l'ambiance décontractée afin de mettre les victimes en confiance et de pouvoir les accueillir dans un environnement adéquat. Cette salle s'appelle la salle Mélanie, pour rendre hommage à la première jeune fille qui avait été auditionnée en audiovisuelle à La Réunion dans les années 90 d'après Le Progrès.