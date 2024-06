L'Agence Régionale de Santé alerte sur une recrudescence des cas de coqueluche en Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 150 signalements depuis janvier 2024 contre 11 en 2023. Le Rhône est le troisième département le plus touché après la Haute-Savoie et la Savoie par cette maladie respiratoire très contagieuse. L'ARS rappelle que la vaccination reste le meilleur moyen de prévention.