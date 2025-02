Montpellier – OL : Avant le PSG, l’OL doit enchaîner chez le dernier

Montpellier - Olympique Lyonnais, 22e journée de L1, dimanche 15h. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Ce dimanche à 15h, l'Olympique Lyonnais se déplace au stade de la Mosson pour affronter Montpellier lors de la 22e journée de Ligue 1. Les Lyonnais, sixièmes à quatre points du podium avant le coup d'envoi de cette journée, cherchent à enchaîner une série positive après leur victoire convaincante 4-0 contre le Stade de Reims la semaine dernière. Cette rencontre sera également l'occasion pour l'OL de bien préparer la venue du Paris Saint-Germain le dimanche suivant.

Du côté de Montpellier, la situation délicate. Les Héraultais occupent la dernière place du classement, à trois points du premier non-relégable. Après un regain de forme, ils restent sur une série de deux défaites et espèrent profiter de la réception de Lyon pour relancer leur saison.

Historiquement, l'OL réussit bien au stade de la Mosson, où ils se sont imposés les trois dernières saisons.

Un match pour Lacazette ?

C'est face à Montpellier qu'Alexandre Lacazette aime le plus marquer et faire des passes décisives : 15 buts et 8 passes décisives en 17 matchs. Blessé lors du dernier match, le capitaine de l'OL est de retour dans le groupe. Thiago Almada pourrait par ailleurs débuter pour la première fois.

