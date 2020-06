Municipales 2020 : l’alliance Cucherat-Blanc souhaite encourager le commerce local

Dans une conférence de presse commune, Yann Cucherat et Etienne Blanc se sont exprimés sur leur programme pour la mairie. Au menu du jour, le soutien des commerçants locaux et le développement de l’hydrogène.



L’alliance Cucherat-Blanc, rêve d’un centre-ville “vivant” à Lyon. Le commerce local serait davantage encouragé et soutenu par la Ville de Lyon. Pour Etienne Blanc, il s’agit de créer “une activité commerciale au service de la ville”.



Des nouveaux espaces de développement pour le commerce local



L’économie est une priorité dans le programme de l’alliance Républicains-En Marche. “La crise sanitaire va basculer sur une crise économique, qui va impacter l’économie locale” assure Yann Cucherat. Celui-ci, qui mènera la liste pour les Municipales, souhaite travailler avec “les commerces de proximité”, en particulier ceux du centre-ville. Le candidat précise toutefois, qu’il n’entend pas par centre-ville, “uniquement le quartier de la Presqu’île“, mais bien les différents commerces des neuf arrondissements lyonnais.



Ce soutien des commerçants locaux passe par un aménagement de nouveaux espaces commerçant. L’alliance souhaite conquérir les quais du Rhône et de la Saône. Le but : les réinvestir en “quais flottants” pour accueillir des artisans, commerçants ou producteurs lyonnais ou des alentours. Pour Yann Cucherat, cela permettra de “désengorger la pression entre l’offre et la demande.”



Vers un développement de l’hydrogène à Lyon



L’hydrogène est un secteur sur lequel le duo Cucherat-Blanc souhaite se pencher. Etienne Blanc souhaite d’ailleurs faire de Lyon, “la capitale française de l’hydrogène, voire capitale européenne !” Pour ce dernier, l’hydrogène ne fait aucun doute comme étant le transport de demain : “il y a une nécessité de combiner transport électrique et à hydrogène”.



Un bouclage du périphérique “reporté”



Le projet de l’Anneau des Sciences est encore dans les pensées de Yann Cucherat et de ses alliés. “Il est essentiel de boucler le périphérique pour éviter toutes les circulations inutiles” argumente-t-il.



Pour la suite de la campagne, l’alliance indique qu’elle sera très présente sur les réseaux sociaux afin d’interagir avec les citoyens lyonnais.