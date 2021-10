Noël : selon une étude, le budget moyen des Français pour les cadeaux de leurs enfants sera de 131 euros

Alors que les fêtes de Noël se rapprochent, les Français devraient bientôt s’atteler à acheter les cadeaux pour les enfants. Et selon une étude effectuée par King Jouet et Junior City, la somme moyenne qui devrait être allouée à ces présents s’élèverait à environ 131 euros. Une somme répartie entre environ trois jouets ou jeux par enfant (pour ceux ayant entre 1 et 10 ans). 38% des parents interrogés ont affirmé qu’ils se mettraient cette année plus tôt à l’achat des cadeaux afin d’étaler au mieux les dépenses et c’est même 56% d’entre-eux qui comptent débuter avant le 15 novembre.

Avec la hausse des prix à venir sur les jouets cette année, c’est tout de même 43% des parents qui affirment qu’ils achèteront autant de jouet que les années précédentes mais 17% des sondés seront en revanche attentif à l’origine du jouet et 14% d’entre-eux sont même prêts à payer plus chère pour avoir du “made in France”.