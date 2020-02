Nouvelle journée de grève à l’hôpital

Nouvelle journée de grève dans le monde de la santé. Les soignants demandent toujours l’augmentation du budget consacré à l’hôpital et le recrutement immédiat de professionnels supplémentaires.



A noter que 30 chefs de service des HCL (Hospices Civils de Lyon) ont remis officiellement leur démission de leurs fonctions administratives.



Un rassemblement aura lieu à 14h devant le Vinatier avec un passage devant l’hôpital Edouard Herriot et une arrivée prévue place Bellecour.



A Bourgoin, le personnel hospitalier se mobilise également 14 heures, tous les salariés sont invités à se rassembler sur le parvis de l’hôpital pour former un « SOS humain ».