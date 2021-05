Nouvelle soirée de violences urbaines à Vénissieux, Villeurbanne et Villefranche-sur-Saône

La soirée de vendredi à samedi a de nouveau été émaillée par des scènes de violences urbaines dans la région.



Selon Le Progrès, une quarantaine d’individus auraient mis le feu à des containers dans les quartiers de Troussier et du Garet à Villefranche-sur-Saône. Trois véhicules ont également été incendiés dans la ville et à Gleizé. Les forces de l’ordre ont été visées par des jets de pierre et des tirs de mortier d’artifice.



Dans les communes de Vénissieux (quartier des Minguettes) et de Villeurbanne (quartier du Bel-Air), des feux de détritus et de véhicules se sont déclarés.