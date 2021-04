Nouvelle vidéo choc de L214

L’association lyonnaise L214 a diffusé une vidéo tournée dans un élevage industriel de poulets du Pas-de-Calais qui souhaite tripler sa surface.



Les images montrent 22 000 poulets enfermés dans un bâtiment de 1 000 m2, soit 21 poulets par m2. Ils sont entassés, beaucoup boitent, l’association dénonce également l’utilisation systématique d’antibiotiques. L’exploitant souhaite aujourd’hui agrandir son élevage, en construisant deux nouveaux bâtiments, pour « produire » plus de 800 000 poulets par an.



L’association dénonce “un projet démesuré, un calvaire pour les animaux, et une aberration économique”.