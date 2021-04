OL – Angers ( 3-0 ) : les tops et flops

L’OL s’est imposé contre Angers (3-0) en clôture de la 32ème journée de Ligue 1. Nos tops et flops :

Les tops :

-Impliqué sur les trois buts, Lucas Paqueta a été le principal détonateur de la victoire lyonnaise.

-Pointé du doigt après ses dernières prestations, Memphis Depay a apporté la meilleure des réponses en signant un doublé. Une mention pour son lob sublime sur le 3-0.

–Le 4-2-3-1 a très bien fonctionné avec un excellent duo Maxence Caqueret-Bruno Guimaraes en double pivot.

–L’OL n’a pas encaissé de but, ce qui ne lui était plus arrivé depuis six matchs toutes compétitions confondues et la réception de Rennes (1-0) lors de la 28ème journée. Anthony Lopes a été décisif à deux reprises.

Les flops :

-Sorti très tôt au profit de Mattia De Sciglio, Léo Dubois a signé une prestation plutôt discrète. Dans l’autre couloir, Maxwel Cornet a longtemps souffert dans son dos.

-On peut reprocher à Islam Slimani une certaine imprécision dans les vingt derniers mètres mais l’Algérien a été utile collectivement.

–Les entrants n’ont pas apporté grand chose de tranchant, à l’exception de Melvin Bard.

-Tous les concurrents ont gagné. L’OL est donc toujours hors du podium, à la quatrième place, à six journées de la fin.