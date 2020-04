OL : Aulas voit en Parker son éventuel successeur

Dans un article paru ce dimanche matin dans L’Equipe, le quotidien révèle que le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, verrait bien Tony Parker lui succéder à la tête du club rhodanien dans les prochaines années.



Les deux hommes travaillent et s’affichent ensemble depuis maintenant plusieurs mois. Une collaboration productive qui verra même Tony Parker faire son entrée au conseil d’administration d’OL Group lors de la prochaine assemblée générale. Le président de l’OL est toujours dithyrambique au sujet de l’ex-international français. “J’ai senti dans cet immense sportif un homme d’une sensibilité très grande et avec une histoire un peu comme la mienne, lui dans le sport, moi dans la partie business. L’étincelle, c’est la personnalité et un parcours qui mérite le respect. Ce n’est pas une rencontre par hasard. Depuis le début, il y a des atomes crochus qui font qu’on a envie de se découvrir et de travailler ensemble.”



Pour rappel, Jean-Michel Aulas avait déclaré il y a quelques semaines que Tony Parker “avait le profil” et qu’il “cochait à peu près toutes les cases” pour le remplacer. L’ancien meneur des Spurs ne serait même pas insensible au projet même s’il estime avoir encore “beaucoup à apprendre” à un poste “très costaud”.