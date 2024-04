OL (F) Bompastor dément faiblement son départ à Chelsea

Présente en conférence de presse à l'avant-veille du derby en D1 dimanche sur la pelouse de Geoffroy-Guichard contre l'AS Saint-Etienne, la coach de l'OL Féminin Sonia Bompastor a démenti l'annonce de son départ à Chelsea à la fin de saison, relayée par The Telegraph puis par L'Equipe : "J'ai suivi l'actualité, j'ai vu que ça s'emballait un petit peu. Avec le club, on a démenti cette information. Vous le savez, dans le football, pour les joueurs comme pour les entraîneurs, tout peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Il nous reste huit matchs aller au bout en Ligue des Champions et en championnat, je suis uniquement concentrée là-dessus afin d'y mettre toute mon énergie."

J.H.