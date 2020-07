OL (F) : une troisième victoire pour clôturer le stage en Pologne

Les Lyonnaises concluent leur stage de préparation en Pologne de la meilleure des façons face au Gornik Leczna, ce vendredi. Après deux succès contre le Medyk Konin (5-0), samedi, et le Czarni Sosnowiec (4-1), mercredi, elles font la passe de trois en remportant leur confrontation 9-0.

Nikita Parris a ouvert le score dès la 10e minute de jeu et a ensuite doublé la mise trois minutes plus tard. Eugénie Le Sommer a inscrit un doublé dans le premier acte et Amandine Henry a marqué le cinquième but. À quelques minutes de la pause, Nikita Parris s’est offert un triplé, ce qui a permis aux joueuses de Jean-Luc Vasseur de rentrer aux vestiaires sur un score fleuve, 6-0.

En parfaite maîtrise, pas déséquilibrées malgré les nombreuses rotations survenues en seconde période, elles ont continué sur la même lancée, avec trois nouvelles réalisations. De la latérale britannique Lucy Bronze, de la jeune Melvine Malard, déjà buteuse lors du match précédent, et de Sara Björk, la recrue lyonnaise rentrée en jeu à la pause, qui inscrit le neuvième et dernier but de la rencontre.

Après cette tournée polonaise, les sextuples championnes d’Europe doivent désormais terminer de se préparer pour les prochaines échéances. Les Fenottes reviendront en France pour la demi-finale de Coupe de France le 2 août à Guingamp et le “Final 8” de la Ligue des Champions fin août, où elles retrouveront le Bayern Munich le 22.