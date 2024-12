OL – Francfort : L’avant-match 

OL-Francfort, 6ème journée de phase de Ligue Europa, jeudi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’enjeu : Prendre une option sur le Top 8

Les matchs s’enchaînent et les résultats se ressemblent. Depuis sa défaite, à la maison, contre le Besiktas, le 24 octobre dernier (0-1), les Lyonnais n’ont pas perdu un seul match et restent sur 3 succès de rang (à Qarabag, 1-4, face à Nice, 4-1 et le weekend dernier à Angers, 0-3). Les hommes de Pierre Sage restent sur une série de 8 matchs (toutes compétitions confondues) sans défaite. À Angers, les coéquipiers de Rayan Cherki ont livré un match sans erreur, notamment en affichant une certaine solidité en défense et une bonne adresse devant le but. De quoi préparer avec confiance la semaine à venir puisqu’après la réception du deuxième de Bundesliga, jeudi soir, l’OL se déplacera au Parc des Princes contre le PSG pour la 15ème journée de Ligue 1.

L’adversaire : Vrai choc européen

Francfort reste sur une semaine sans victoire, une première depuis le début de la saison. Sèchement battu en Coupe d’Allemagne mercredi soir contre Leipzig (3-0), le club allemand n’a pas été beaucoup plus inspiré en championnat, samedi, face à Augsbourg (2-2). Après sept victoires de rang, les coéquipiers de l’international Espoir, Hugo Ekitiké, marquent le pas. Deuxième en Bundesliga et troisième en C3, le groupe de Dino Toppmöller se prépare à un vrai choc européen dans un Parc OL sans doute surchauffé pour l’occasion.

Le joueur à suivre : Au tour d'Abner ?

Buteur à Angers, Tagliafico a signé son deuxième but de la saison. Outre ses deux réalisations, le champion du monde 2022 affiche une certaine constance non négligeable, dans la défense lyonnaise. Cette saison, en Ligue 1, le latéral remporte 68% de ses duels. Titulaire lors des trois derniers matchs, Tagliafico pourrait bien céder sa place à Abner devant les Allemands avant de retrouver son poste à Paris.

Nicolás Tagliafico remporte 68% de ses duels cette saison en Ligue 1, seul Léo Pétrot (70%) fait mieux parmi les latéraux du championnat (au moins 2 titularisations). pic.twitter.com/lGTVFqw1n0 — Data OL (@OL_Data) December 8, 2024

Nicolás Tagliafico face à Angers :



-81 min

-87% de passes réussies (47/54)

-2 tirs

-1 but

-88% de duels remportés (7/8) 🥇à sa sortie

-4 ballons récupérés

-3 tacles 🥈à sa sortie

-3 fautes provoquées 🥇à sa sortie

-0 dribble subi



Constance.



(📸 @Ligue1_ENG) pic.twitter.com/XSUnvRqfDu — Data OL (@OL_Data) December 7, 2024

La question :

Intraitable face à des équipes à sa portée, l'OL est-il en mesure d'être aussi fort contre des cadors ?

Laura Battista (avec J.H.)

Olympique Lyonnais - Eintracht, 6ème journée de phase de Ligue Europa, jeudi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous sur les réseaux sociaux X, Instagram et Facebook Tonic Radio pour le debrief en vidéo, ainsi que sur le site internet Tonic Radio pour le compte-rendu du match.