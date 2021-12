OL – Glasgow Rangers : l’avant-match

L’OL accueille ce jeudi (18h45) les Glasgow Rangers à l’occasion de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Un match sans enjeu direct

L’OL est déjà assuré de la première place et de la qualification pour les huitièmes de finale. Les Rangers ont déjà validé leur deuxième position et leur billet pour les seizièmes de finale. Mais Peter Bosz combat l’idée d’une rencontre « pour du beurre » : « Pour nous, il y a beaucoup à gagner, ce serait spécial de gagner les six matchs de groupe, on veut absolument le faire, cela donnerait de la confiance. » D’autant plus qu’aucun club de Ligue 1 n’a encore accompli cette performance et seul douze clubs l’ont déjà réussi en Europe.

Un large turnover

En dépit de sa volonté de réussir un carton plein, Peter Bosz va largement faire tourner son onze de départ. Comme à Bröndby (1-3), des éléments peu utilisés (Damien Da Silva, Henrique, Rayan Cherki) devraient débuter. Le coach pourrait aussi offrir une première titularisation avec les pros à Hugo Vogel, histoire de faire souffler Malo Gusto, en difficulté à Bordeaux. A noter que Lucas Paqueta, suspendu dimanche à Lille, n’a pas été retenu par Peter Bosz. Une sanction après son match en Gironde ou une façon de mieux préparer le déplacement capital dans le Nord ?

Marcelo ne reviendra pas

En dépit des blessures de Jason Denayer et de Sinaly Diomandé, Peter Bosz a annoncé qu’il ne réintegrera pas Marcelo au sein du groupe professionnel. Il ne reste au coach que trois défenseurs centraux dans son effectif : Jérome Boateng, Damien Da Silva et Castello Lukeba, qui a une belle chance à saisir.

Juninho, sujet tabou

Présents en conférence de presse ce mercredi, ni le vice-capitaine Moussa Dembélé ni l’entraîneur Peter Bosz n’ont souhaité réagir au départ de Juninho de son poste de directeur sportif dès cet hiver.

Les filets dans les virages

Pour la première fois depuis les incidents lors de l’Olympico, les supporteurs installés dans les deux virages feront face à des filets installés derrière les buts histoire de protéger les acteurs et, surtout, de calmer les instances françaises et européennes.

Le saviez-vous ?

Même s’il n’a pas marqué lors du dernier match à Bröndby (1-3, Cherki x2, Slimani), Toko Ekambi est toujours le meilleur buteur de la compétition après cinq journées avec six buts, soit un de plus que Patson Daka (Leicester) et Galeno (Braga).

OL-Glasgow Rangers, 6ème journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, à vivre ce jeudi dès 18h30 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Elliot Rogliardo sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !