OL : il était une fois « Licha »

Un chapitre s’est refermé ce week-end pour les supporters de l’Olympique lyonnais. Lisandro López, emblématique attaquant passé par Lyon entre 2009 et 2013, a joué le dernier match de sa carrière avec l’Atlético Sarmiento en Argentine. À 41 ans, il met un terme à un parcours exceptionnel, marqué par son talent, sa combativité et son amour du jeu.

L’Argentin a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du club lyonnais. En 168 matchs, il a inscrit 82 buts sous le maillot de l’OL, offrant des moments mémorables. On pense évidemment à son but décisif en finale de Coupe de France contre Quevilly (1-0) en 2012, qui a permis à l’OL de soulever son avant-dernier trophée (le trophée des Champions a suivi ensuite). À son missile venu de nulle part à Lille (1-1) cette même année, après avoir enrhumé la défense d’un coup de génie. Et à son égalisation rageuse face à Liverpool (1-1) à Gerland en Ligue des champions en 2009, un moment gravé dans les mémoires.

Au-delà des chiffres, Lisandro López, c’était l’incarnation de la grinta. Un joueur au tempérament bouillant, au caractère bien trempé, mais aussi à la sensibilité qui transparaissait dans sa manière de célébrer ou d’embrasser l’écusson lyonnais. Avec son fameux index posé sur la tempe après chaque but, il a marqué l’histoire autant que les filets. Malgré son 1m72, il excellait dans le jeu aérien grâce à un timing exceptionnel et une rage de marquer unique.

Pour saluer son parcours, l'OL a publié sur sa chaîne YouTube une compilation de ses plus beaux buts, véritable condensé de souvenirs pour tous les supporters. Une vidéo où l’on retrouve ce qui faisait de "Licha" un joueur à part : un mélange parfait de talent, de détermination et de passion.

Lisandro López n’était pas seulement un attaquant, il était un leader et une source d’inspiration pour toute une génération de supporters. Son héritage restera à jamais dans l’histoire de l’OL.

Julien Huët