Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a dévoilé sur son compte X officiel le nouveau maillot domicile que les Gones porteront lors de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Un design simple avec une base blanche et des bandes verticales aux couleurs traditionnelles de l'OL, le rouge et le bleu. Un design qui est censé rendre hommage au Rhône et à la Saône.

🔴 Entre Rhône & Saône 🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) May 15, 2024

M.D