Tournoi OL : les Bad Gones cèdent leurs places au personnel soignant

Alors que le “Trophée Veolia” débute ce jeudi, l’association Kop Virage Nord vient d’annoncer via un communiqué, que ses membres ne se rendront pas au stade. Ils cèdent leurs places au personnel soignant.

Retour aux affaires

Le tournoi amical qui se déroule cette semaine à Décines signe le retour des joueurs de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse. 5000 supporters vont également pouvoir retrouver le Groupama Stadium, avec une première confrontation OL-Rangers prévue ce jeudi à 20h45. Mais en raison d’un quota de places jugé trop restreint, et pour remercier le personnel soignant, en première ligne durant l’épidémie, les Bad Gones du font don de leurs places.

“Il nous semblait logique que le quota de places Kop Virage Nord puisse bénéficier à ceux qui, depuis la fin de l’hiver, ont traversé des moments pénibles, fatigants et qui continuent aujourd’hui de combattre le virus. (…) Ces places seront donc distribuées aux soignants des EHPAD et des centres hospitaliers que nous avons côtoyés pendant le printemps. Nous leur souhaitons de passer un bon moment de football et nous les remercions pour TOUT ce qu’ils ont fait pour la France. “, précise le communiqué.

Une initiative solidaire, qui symbolise une nouvelle fois la générosité des supporters lyonnais.