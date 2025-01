OL – Ludogorets : l’avant-match

Olympique Lyonnais – Ludogorets, 8e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

L'Olympique Lyonnais joue ce jeudi contre Ludogorets un match déterminer pour s'assurer une place directe en huitième de finale de la Ligue Europa. Mais cette rencontre se déroulera dans un contexte particulier, marqué par le limogeage brutal de Pierre Sage. C'est son adjoint, Jorge Maciel, qui assurera l'intérim avant l'arrivée de Paulo Fonseca sur le banc rhodanien.

L'OL a déjà un pied en huitième de finale grâce aux 14 points accumulés sous la direction de Pierre Sage. Mais pour éviter les barrages, le plus simple sera de gagner contre Ludogorets, même si d'autres scénarios peuvent assurer à l'OL une place dans le Top 8. Ce sera la mission de Jorge Maciel, propulsé sur le devant de la scène après avoir été dans l'ombre de Sage et...avant de retourner dans celle de Fonseca. "C'est une première pour moi avant un match européen. Mais le plus important, ce n'est pas ce que ça représente pour moi, c'est de continuer le travail commencé par Pierre", a expliqué le technicien portugais.

Face à une équipe bulgare en difficulté (aucune victoire dans la phase de poules), l'OL a tout pour faire le travail. Si la Ligue Europa offre une échappatoire, la réalité reste préoccupante. Une seule victoire sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues et un coach apprécié par tous évincé. Ce jeudi, l'OL devra montrer qu'il sait réagir, car dès dimanche, un déplacement à Marseille attend les Gones. "Je veux que les joueurs soient eux-mêmes. Dans ces moments, il faut apporter encore plus", a martelé Maciel.

