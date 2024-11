OL – OGC Nice : L’avant-match

OL - OGC Nice, 13ème journée de Ligue 1, dimanche 17h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’enjeu : Revenir dans le Top 5

Fort de sa large victoire en Azerbaïdjan, face à Qarabag, en Europa Ligue (1-4), l’OL reçoit Nice avec une bonne prestation dans les jambes. Si en coupe d’Europe, les Gones ont repris des couleurs en se replaçant à la septième place directement qualificative pour les 1/8e de finale, en championnat, la tendance n’est pas encore à l’excitation. Le weekend dernier, à Reims (1-1), les Lyonnais avaient offert une pâle copie en seconde période en ne ramenant qu’un point de Champagne. De retour à la maison, les coéquipiers de Lacazette doivent renouer avec les 3 points s’ils veulent espérer le podium avant la deuxième partie de saison. Relégué à la 7e place après la victoire de Lens vendredi à Reims (0-2), l'OL doit absolument s'imposer pour revenir dans le Top 5.

Pierre Sage espère la même efficacité que jeudi en Ligue Europa

L’adversaire : Rester invaincus

À l’inverse de son adversaire direct, les Niçois n’y arrivent pas en Europe mais sont très sérieux en championnat. En Europa Ligue, les Aiglons n’ont ramené que 2 points en 5 journées et pointent à l’avant dernière place du classement. Ils restent sur une lourde défaite à domicile face aux Glasgow Rangers (1-4). En championnat, les prestations proposés par le Gym sont nettement meilleures. Les hommes de Franck Haise n’ont plus perdu depuis le 14 septembre et leur défaite à Marseille (2-0). Ils n'ont d'ailleurs perdu que deux fois cette saison en L1, contre trois revers pour l'OL.

Pierre Sage sur l'OGC Nice

Le joueur à suivre : Lacazette dans la lancée de Mikautadze ?

Le roi Georges Mikautadze, auteur d’un doublé face à Qarabag, a retrouvé le chemin des filets. Très inspiré sur son deuxième but jeudi soir, le Géorgien devrait toutefois laisser sa place à la pointe de l'attaque à Alexandre Lacazette. Le capitaine, buteur décisif lors du dernier match à domicile dans le derby, va-t-il confirmer que sa saison est bel et bien lancée?

Pour Pierre Sage, la saison est désormais lancée pour Mikautadze et Lacazette

La question :

Contre une équipe du haut de tableau de la L1, Lyon est-il capable de s'imposer avec constance ?

OL - OGC Nice, 13ème journée de Ligue 1, dimanche 17h.

