OL-OM : l’avant-match

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, 5ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’enjeu : "Définitivement lancer" la saison de l'OL

Le match nul à Lens (0-0) a apporté un léger soulagement à l'OL. Mais Lyon doit désormais capitaliser face à Marseille. S’imposer face à l’OM ne serait pas seulement un succès de prestige, mais permettrait également aux Lyonnais de se repositionner dans la course au podium, objectif affiché en début de saison.

Pour l'équipe de Pierre Sage ce match représente bien plus qu’un simple affrontement avec un rival historique. Il s’agit d’un véritable test pour évaluer le niveau réel de l’OL et son potentiel pour cette saison. Une défaite plongerait le club dans une situation encore plus complexe, tandis qu’une victoire donnerait de l’élan à un groupe qui semble encore chercher ses marques. Maxence Caqueret pose le décor : "C’est un match qui peut définitivement nous lancer dans notre saison. Gagner contre Marseille donne de la force pour la suite."

Pierre Sage

L'adversaire : L'OM a le vent dans le dos

L'OM débarque à Lyon fort d'une entame de championnat solide, avec trois victoires et un nul. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, les Phocéens visent le podium, et certains commencent même à rêver du titre. Une équipe en confiance qui ne fera pas de cadeau à des Lyonnais en quête de certitudes. Attention à Mason Greenwood, meilleur buteur du championnat (5 buts).

Pierre Sage parle de Roberto De Zerbi

Le joueur à suivre : Perri au révélateur

Auteur d'un début de saison neutre, le Brésilien sera sans doute plus sollicité contre l'OM qu'il ne l'a été à Lens (0-0) dimanche dernier. Très moyen en finale de la coupe de France face au PSG (2-1) au printemps, le Brésilien, devenu depuis l'incontestable numéro 1, n'a pas encore eu l'occasion de véritablement briller cette saison. Face à l'OM, il aura l'opportunité de démontrer son potentiel. Cependant, il pourrait également exposer ses limites s'il ne parvient pas à se montrer à la hauteur des attentes.

Lucas #Perri et l’OL se préparent à un vrai test et un premier tournant dimanche face à l’#OM #OLOM à vivre intégralité sur @tonic_radio avec @JulienHuet et Max Maurice

Votre pronostic les Gones ? 2-1 pour l’OL, vous nous suivez ? pic.twitter.com/MuEYBhwgT6 — Tonic Radio (@tonic_radio) September 20, 2024

La statistique :

Lors des quatre premières journées de championnat, Marseille a toujours ouvert le score alors que l'OL a systématiquement encaissé le premier but.

La question :

L’OL peut-il enfin lancer sa saison avec une victoire de prestige contre l’OM et se relancer dans la course au podium ?

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, 5ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous pendant le match et après le match pour sur la page X Tonic Radio.