OL : Pierre Sage démis de ses fonctions officiellement, ainsi que quatre membres du staff !

Ce mardi, à 10 h 14, l'Olympique Lyonnais, a officiellement annoncé l'éviction de l'entraîneur, Pierre Sage, dans un communiqué. Le jurassien aura passé 13 mois dans le club rhodanien. Il n'est pas le seul à quitter l'OL puisque quatre membres de son staff, Rémy Vercoutre, Jamal Alioui, Rui Lemos et Denis Valour sont également démis de leurs fonctions.

"L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que les membres du staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valour et Rémy Vercoutre, dans l’attente d’une décision à venir dans les prochains jours. Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024 – 2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe."

À quelques jours d'une rencontre importante face à Ludogorets, jeudi au Groupama Stadium, en Europa League, et d'un déplacement périlleux à Marseille ce dimanche, ça bouge à l'OL et le club doit maintenant s'activer pour chercher un nouvel entraîneur. Paulo Fonseca est fortement pressenti pour succéder à Pierre Sage.

EC