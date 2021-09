OL-Strasbourg : l’avant-match

L’OL reçoit Strasbourg ce dimanche (20h45) en clôture de la cinquième journée de L1.

« Julien Stéphan n’était pas né »

Avec un certain esprit, c’est ainsi que le site officiel du Racing Club de Strasbourg rappelle que les Alsaciens n’ont plus gagné en Ligue 1 à Lyon depuis 21 matchs (15 victoires de l’OL et 6 nuls). Le dernier revers de Lyon face à l’équipe strasbourgeoise à domicile en championnat remonte au 24 août 1979 (0-2). En revanche, en janvier 2019, l’OL avait perdu à Décines face à Strasbourg en quart de finale de la coupe de la Ligue (1-2).

Les deux équipes veulent enchaîner

Comme Lyon, vainqueur à Nantes (1-0), Strasbourg a attendu la troisième journée pour s’imposer pour la première fois cette saison, 3-1 devant Brest. Lyon affiche cinq points après quatre journées et pointe une longueur devant le club alsacien.

Shaqiri mais pas Boateng au coup d’envoi ?

Les deux dernières recrues figurent dans le groupe des 21 retenu par Peter Bosz pour ce match. S’il est acté que le Suisse jouera, au coup d’envoi ou en cours de match, il n’est pas certain que l’Allemand soit en mesure de disputer ses premières minutes sous son nouveau maillot.

Les 21 Lyonnais retenus par Peter Bosz pour la réception du @RCSA, ce dimanche à 20h45 ! 👊🔴🔵#OLRCSA #AliExpress pic.twitter.com/k3aXwqaNhZ — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2021

La stat Opta qui fait peur

Lyon a déjà perdu cinq matches à domicile en Ligue 1 en 2021 (6 victoires, 2 nuls), égalant son plus haut total sur une année civile au 21e siècle (5 en 2019). Il faut remonter à 1997 pour voir l’OL perdre plus dans son antre sur une même année (6).

OL-Strasbourg, 5ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 20h30 en intégralité avec Julien Huët , Max Maurice et Willy Sonthonnaxsur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !