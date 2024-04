OL-Valenciennes : l’avant-match

Olympique Lyonnais – Valenciennes, ½ finale de la coupe de France, mardi 20 heures 45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Une occasion en or à ne pas louper

Peu après le tirage, Pierre Sage avait parlé "du pire tirage possible" pour l'OL. Le coach ne raisonnait pas sportivement mais en terme de pression, il l'a répété dimanche : "L'équipe qui a tout à gagner et celle qui a tout à perdre sont faciles à définir". L'entraîneur n'a pas tort : il est clair qu'on ne pardonnerait pas un échec de l'OL à domicile face au dernier de la Ligue 2, déjà promis au National. La saison passée, au même stade de la compétition, Lyon était passé complètement au travers à Nantes (1-0). Ce match, qui pouvait changer la face de l'avenir proche de l'OL, nous est resté en travers de la gorge. Alexandre Lacazette ne l'a pas oublié : "L'an dernier, nous n'avions pas joué. Cette fois, il faudra jouer pour ne pas avoir de regrets comme nous en avons eu l'an dernier." Devant 57 000 spectateurs et un stade à guichets fermés, l'OL doit assumer son statut d'ultra-favori. Il sera temps ensuite d'attendre mercredi l'issue de l'autre demi-finale entre Paris et Rennes.

Perri en demi, Lopes en finale ?

C'est notre interprétation du sens des propos de Pierre Sage. Après avoir laissé entendre que Perri débuterait contre VA, le coach a été interrogé sur la hiérarchie des gardiens : est-elle définitive pour toute la coupe de France ? "Non, non, c'est au match le match. J'ai commencé la rotation quand nous avons commencé à jouer plus d'un match par semaine. Cela laisse l'incertitude pour un éventuel dernier match." Pour rappel, Lopes a disputé les 32e et 16e de finale, Perri les 8e, 1/4 et probablement 1/2 finale. Titulaire depuis 2014 dans les buts de l'OL, Anthony Lopes n'a rien gagné avec son club de toujours. Très souvent exemplaire, peut-il décemment être laissé de côté en cas de finale si ses performances d'ici là restent actuellement aussi bonnes qu'actuellement ? Et si, comme Grégory Coupet en 2008, Anthony Lopes terminait sa carrière avec l'OL par une victoire en finale de la coupe de France ? Avant de plonger dans ce débat, place à la demi-finale OL-VA, à vivre ce mardi soir en intégralité sur Tonic Radio.

Pierre Sage : la hiérarchie des gardiens en coupe est-elle définitive ?

Alexandre Lacazette au sujet de la relation Perri-Lopes

Olympique Lyonnais – Valenciennes, ½ finale de la coupe de France, mardi 20 heures 45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous pendant le match sur la chaîne Twitch Tonic Radio et après la rencontre pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.