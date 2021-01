OL(F) : un renfort au milieu de terrain

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais féminin a annoncé la signature de Catarina Macario, 21 ans.

La jeune milieu de terrain américaine évoluait jusque-là dans l’équipe universitaire de Stanford (Californie), et a signé un contrat de deux ans et demi chez les Fenottes.

D’origine brésilienne et naturalisée américaine, Catarina Macario, a déjà été convoquée avec la sélection des Etats-Unis lors d’un camp d’entraînement.

“C’est un bonheur de débuter ma carrière professionnelle à l’OL et de me retrouver entourée des meilleures joueuses du monde”, a-t-elle indiqué à la chaîne du club. “L’OL représente les victoires, les titres, les trophées et je suis impatiente d’arriver à Lyon et de faire partie de cette équipe. Je sais que beaucoup de joueuses américaines ont porté ce maillot avant moi. C’est une très grande fierté de pouvoir perpétuer cet héritage et de pouvoir contribuer au succès de l’équipe. J’espère pouvoir progresser pour devenir une meilleure joueuse.”