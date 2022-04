OM : Steve Mandanda se livre sur la concurrence avec Pau López

Auteur d’un très bon match à Reims (0-1), dimanche soir, en clôture de la 34e journée de Ligue 1, Steve Mandanda, le capitaine de l’Olympique de Marseille, a régulièrement joué ses derniers temps malgré son statut désormais assuré de numéro deux derrière Pau López dans la hiérarchie des gardiens.

Le portier international français a vu son statut changer en début de saison à son détriment et les bonnes prestations globales de son concurrent espagnol ont conforté la décision prise par Jorge Sampaoli de faire de Pau López le numéro un dans les cages marseillaises.

Une situation qui n’est évidemment pas facile à vivre pour Steve Mandanda, qui s’est confié au micro de Prime Video sur cette situation particulière au sortir de la victoire des Phocéens face aux Rémois : « C’est comme ça, c’est le foot. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe différemment. Je prends les matchs comme ils sont, je donne le meilleur de moi-même et je profite des moments comme ça […] Je connais ma situation cette saison. Je m’entraîne tous les jours pour être performant quand on fait appel à moi », a indiqué le gardien de 37 ans.

Son cas personnel passe après l’intérêt du collectif

Auteur de 15 matches toutes compétitions confondues cette saison, Mandanda garde sa frustration pour lui, dans ce qui pourrait être sa dernière saison à Marseille. « Ce n’est pas simple mais je joue au foot dans un grand club. Je suis content d’être là, on enchaîne les victoires et on verra à la fin de la saison, a-t-il avoué. Il faut garder à l’esprit que le plus important reste l’équipe et le club. Le coach prend une décision, l’équipe tourne bien. Pau (López) a été performant, régulier et décisif. Personnellement ce n’est pas simple mais je mets l’équipe et le club au-dessus de moi. »

Des propos pleins de classe pour la légende olympienne, qui aura quoiqu’il arrive encore de beaux moments à vivre sous ces couleurs qu’il aime tant : jeudi, l’OM a rendez-vous à Rotterdam (Pays-Bas) pour y affronter le Feyenoord lors de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Une compétition vouée à être disputée dans son intégralité par l’intéressé.