OMS : l’Académie de santé ouvrira ses portes à Lyon en 2023

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi, l’ouverture à Lyon en 2023 de l’académie de santé de l’OMS. Elle est destinée à « devenir la structure de formation de référence en matière de santé publique ».



Le projet de cette académie avait été lancé en juin 2019, afin de « former aux enjeux sanitaires globaux les responsables publics, les dirigeants d’entreprises et les forces vives de la société civile mondiale ».



« La France s’est engagée à y investir plus de 120 millions d’euros (…). Ses portes ouvriront à Lyon en 2023 mais elle offrira dès cet été un premier catalogue de formations en ligne », a ajouté Emmanuel Macron.



Cette structure de l’OMS sera implantée sur le pôle de recherche en biotechnologie de Gerland, qui abrite le Centre international de recherche contre le cancer et des groupes pharmaceutiques comme Sanofi.