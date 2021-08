On connaît les 100 sites retenus pour le Loto du patrimoine

Une liste de 100 sites, qui vont bénéficier de la mission patrimoine de Stéphane Bern, a été dévoilé. Ils viennent s’ajouter aux 18 « emblématiques » déjà retenus en avril dernier.



Parmi les heureux élus, on retrouve notamment :

– la Tannerie Ronzon, basée à Saint-Symphorien-sur-Coise (69),

– le château de Thol (01)

– l’église Notre-Dame de l’Assomption de Châbons (01),

– le Château de Toulongeon, à La Chapelle sous Uchon (71)

– la bastide Marin à la Ciotat (13)



Pour rappel, la mission du patrimoine finance la restauration de dizaines de monuments menacés. Les tickets à gratter du loto (15€) sont disponibles et permettront de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. 1,83€ par ticket est reversé à la Fondation. Cette année, six tirages du loto seront organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre 2021. Pour chaque grille à 2,20€, 0,54€ seront reversés à la Mission patrimoine.